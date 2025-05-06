جنبلاط يريد "دروز سوريا": "أنا المرجعية"

الزيارة الأخيرة التي قام بها الرَّئيس السابق للحزب "التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط
إلى سوريا
ولقاؤه الرئيس السوري أحمد الشرع
، لا تحمل أبعاداً قصيرة الأمد، بل تمثل امتداداً "مرجعياً" قائما بين جنبلاط
والشرع.
من مصلحة جنبلاط اليوم التحرّك باتجاه سوريا مُجدداً في ظلّ الأحداث بين أهالي السويداء
والحكومة السورية
رغم المساعي التي حصلت للحلحلة والوصول إلى إتفاق. هنا، يمثل جنبلاط "مرجعية" مطلوبة للشرع للوصول إلى حلّ يضمنُ الدروز
ووجودهم، لاسيما أن المسألة لا تقف عند هذا الحد، بل تصل أيضاً إلى "طمعٍ إسرائيلي" بكيان الدروز في سوريا.
المسألة هذه يُدركها جنبلاط، ولهذا السبب تحرّك على خط بيروت
– دمشق
، وتقول مصادر سياسية مقربة من "الإشتراكي" لـ"لبنان24
" إنَّ "زعيم المختارة" لا يريد أن تذهب الأمور باتجاهاتٍ مغايرة للتوجهات العروبية والتي تنادي بعدم التسليم بما تريده إسرائيل
، وأضافت: "المشكلة بين أهالي السويداء والنظام الجديد في سوريا قابلة للحل وهناك سبل كثيرة لذلك، لكن السعي الإسرائيلي
لضربة ورقة الدروز في سوريا هو ما يستدعي تحركاً جنبلاطياً سريعاً، وبالتالي تحصين الطائفة هناك وبشكلٍ خاص في لبنان
".
فعلياً، تُدرك أوساط الأخير مدى أهمية ما يقومُ به الأخير على صعيد الحراك بين لبنان وسوريا، فالجانب الأمني مطلوب ومهم جداً. هنا، قد لا يتحمل جنبلاط وسط التوترات المتزايدة، أن يجنحَ دروز
سوريا باتجاه إسرائيل التي تحاول استغلالهم. لهذا السبب، يتم العمل على "الحل السياسي" الطويل
الأمد، ذلك أن تحصين الجانب الدرزي في سوريا سيعني الحصانة الدرزيّة لجنبلاط، ما سينفي أيضاً محاولة اختراق الطائفة.
على أساس هذه القاعدة
تمحور حراك جنبلاط لضبط الأمور فوراً، فإذا انزلقت الأحداث نحو مرحلة لا يمكن خلالها ضبط المشهد الدرزي، عندها سيكون "زعيم المختارة" قد دخل مرحلة جديدة عنوانها تزعزع بناء الطائفة وتماسكها واهتزاز توجهاتها العروبية.
كل هذا يمثل رسالة واضحة أيضاً من جنبلاط رفضاً لأي تطبيع بين لبنان وإسرائيل، وهذا الأمرُ يُترجم أيضاً على خط دمشق – بيروت باعتبار أنّ أي منحى سيكون مطروحاً للتطبيع، سيُواجه بضغط كبير لا يريد جنبلاط حصوله.
وعليه، فإنّ مرحلة جنبلاط الآن صعبة، فهو من جهة يعتبر مرجعية للدروز في سوريا ومن جهة أخرى يمثل دروز لبنان.. فهل سيستطيع إنتاج الحل المطلوب لدروز سوريا؟ وهل سيكون بمثابة "المستشار" للشرع حينما يرتبط الأمر بالسويداء ودروز سوريا؟