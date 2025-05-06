جنبلاط يريد "دروز سوريا": "أنا المرجعية"

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الزيارة الأخيرة التي قام بها الرَّئيس السابق للحزب "التقدمي الإشتراكي" إلى ولقاؤه الرئيس السوري ، لا تحمل أبعاداً قصيرة الأمد، بل تمثل امتداداً "مرجعياً" قائما بين والشرع.من مصلحة جنبلاط اليوم التحرّك باتجاه سوريا مُجدداً في ظلّ الأحداث بين أهالي والحكومة رغم المساعي التي حصلت للحلحلة والوصول إلى إتفاق. هنا، يمثل جنبلاط "مرجعية" مطلوبة للشرع للوصول إلى حلّ يضمنُ ووجودهم، لاسيما أن المسألة لا تقف عند هذا الحد، بل تصل أيضاً إلى "طمعٍ إسرائيلي" بكيان الدروز في سوريا.المسألة هذه يُدركها جنبلاط، ولهذا السبب تحرّك على خط – ، وتقول مصادر سياسية مقربة من "الإشتراكي" لـ" " إنَّ "زعيم المختارة" لا يريد أن تذهب الأمور باتجاهاتٍ مغايرة للتوجهات العروبية والتي تنادي بعدم التسليم بما تريده ، وأضافت: "المشكلة بين أهالي السويداء والنظام الجديد في سوريا قابلة للحل وهناك سبل كثيرة لذلك، لكن السعي لضربة ورقة الدروز في سوريا هو ما يستدعي تحركاً جنبلاطياً سريعاً، وبالتالي تحصين الطائفة هناك وبشكلٍ خاص في ".فعلياً، تُدرك أوساط الأخير مدى أهمية ما يقومُ به الأخير على صعيد الحراك بين لبنان وسوريا، فالجانب الأمني مطلوب ومهم جداً. هنا، قد لا يتحمل جنبلاط وسط التوترات المتزايدة، أن يجنحَ سوريا باتجاه إسرائيل التي تحاول استغلالهم. لهذا السبب، يتم العمل على "الحل السياسي" الأمد، ذلك أن تحصين الجانب الدرزي في سوريا سيعني الحصانة الدرزيّة لجنبلاط، ما سينفي أيضاً محاولة اختراق الطائفة.على أساس هذه تمحور حراك جنبلاط لضبط الأمور فوراً، فإذا انزلقت الأحداث نحو مرحلة لا يمكن خلالها ضبط المشهد الدرزي، عندها سيكون "زعيم المختارة" قد دخل مرحلة جديدة عنوانها تزعزع بناء الطائفة وتماسكها واهتزاز توجهاتها العروبية.كل هذا يمثل رسالة واضحة أيضاً من جنبلاط رفضاً لأي تطبيع بين لبنان وإسرائيل، وهذا الأمرُ يُترجم أيضاً على خط دمشق – بيروت باعتبار أنّ أي منحى سيكون مطروحاً للتطبيع، سيُواجه بضغط كبير لا يريد جنبلاط حصوله.وعليه، فإنّ مرحلة جنبلاط الآن صعبة، فهو من جهة يعتبر مرجعية للدروز في سوريا ومن جهة أخرى يمثل دروز لبنان.. فهل سيستطيع إنتاج الحل المطلوب لدروز سوريا؟ وهل سيكون بمثابة "المستشار" للشرع حينما يرتبط الأمر بالسويداء ودروز سوريا؟