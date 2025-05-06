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لبنان

اعلان لائحة "مركبتا أولاً " لخوض الانتخابات

Lebanon 24
06-05-2025 | 04:51
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أُعلنت لائحة" مركبتا أولاً "، لخوض الانتخابات البلدية والإختيارية، لبلدية مركبتا في المنية، برئاسة داغر حنا فجلون ونعمان كريم الشامي مناصفةً، عطا نصيف عطية نائب الرئيس، وعضوية: فهيم بشارة، ديالا فجلون، ويلما الشامي، الياس فجلون، كارين ألشامي عطية، مجد الشامي، مخائيل عطية، آدي الشامي، مايكل فجلون.
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وعن المقعدين الإختياريين: بسام جمال بشارة والياس اسحاق الشامي.
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