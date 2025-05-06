اعلان لائحة "مركبتا أولاً " لخوض الانتخابات

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أُعلنت لائحة" مركبتا أولاً "، لخوض والإختيارية، لبلدية مركبتا في ، برئاسة حنا فجلون ونعمان كريم مناصفةً، عطا نصيف ، وعضوية: فهيم بشارة، فجلون، ويلما الشامي، الياس فجلون، كارين ألشامي عطية، مجد الشامي، مخائيل عطية، آدي الشامي، فجلون.وعن المقعدين الإختياريين: بشارة والياس اسحاق الشامي.