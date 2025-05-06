إعلان من مستشفى رفيق الحريري للراغبين بأداء مناسك الحج والعمرة.. هذه تفاصيله

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اعلن في بيان، "بدء استقبال الحجاج والمعتمرين لتلقي لقاحي السحايا والإنفلونزا، وذلك وفقًا لتعليمات ووزارة الصحة العامة ، في مبنى العيادات الخارجية، من يوم الإثنين إلى يوم الجمعة، بين الساعة 8:00 صباحًا ولغاية 2:00 بعد الظهر".وطلبت من الراغبين بتلقي اللقاحات "إحضار بطاقة الهوية أو جواز السفر. وفي حال الاستفسار، يرجى الاتصال على الرقم: 01832910".