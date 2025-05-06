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لبنان

إعلان من مستشفى رفيق الحريري للراغبين بأداء مناسك الحج والعمرة.. هذه تفاصيله

Lebanon 24
06-05-2025 | 04:56
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اعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي في بيان، "بدء استقبال الحجاج والمعتمرين لتلقي لقاحي السحايا والإنفلونزا، وذلك وفقًا لتعليمات السفارة السعودية ووزارة الصحة العامة اللبنانية، في مبنى العيادات الخارجية، من يوم الإثنين إلى يوم الجمعة، بين الساعة 8:00 صباحًا ولغاية 2:00 بعد الظهر".
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 وطلبت من الراغبين بتلقي اللقاحات "إحضار بطاقة الهوية أو جواز السفر. وفي حال الاستفسار، يرجى الاتصال على الرقم: 01832910".
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