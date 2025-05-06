للبحث بسبل التعاون في مجال الكهرباء.. وزيرا المالية والطاقة واصلا لقاءاتهما في العراق

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واصل وزيرا المالية والطاقة والوفد المرافق، لقاءاتهما مع المسؤولين الكبار، وفق برنامج حافل لبحث مسائل التعاون في مجالات الطاقة والكهرباء والاتصالات وخط إمداد ، وكانا باشرا، فور وصولهما باجتماع عمل مع وزير الكهرباء ومعنين في شؤون الكهرباء، تم في خلاله البحث في سبل التعاون في مجال الكهرباء بين ولبنان وسبل افساح المجال امام القطاع الخاص اللبناني للمشاركة في مشاريع الكهرباء والطاقة الشمسية في العراق مستفيدا من امكانية التسديد عبر حساب في الذي أودع فيه دفعات من ثمن الفيول العراقي حسب الاتفاق الموقع بين والعراق في عام 2021.والتقيا رئيس الوزراء العراقي الذي جدد التأكيد على موقف العراق الرسمي والشعبي الثابت إزاء ما يتعرّض له لبنان من أزمات .ونقل الوزيران جابر وصدي حرص رئيس الجمهورية والحكومة على توثيق التعاون مع العراق بوصفه شريكاً أساسياً مهماً داعماً للبنان.