ابو حيدر اطلع محافظ الجنوب على حملات وزارة الاقتصاد لموسم الصيف

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زار لوزارة الاقتصاد والتجارة الدكتور محافظ الجنوب في مكتبه في سرايا ، ترافقه رئيسة دائرة الشؤون المالية في الوزارة وئام زرزور ورئيسة لمصلحة الاقتصاد في .وأعلن بعد الزيارة، ان الوزارة "تنظم حملات كشف ميدانية مكثفة في محافظة الجنوب وخصوصا في مدينة صيدا، مع بدء ، ولما تمثله هذه المدينة من أهمية كونها الصامد الذي قدم فيه البشر والحجر دفاعا عن هذه المنطقة والتي ستتركز على المستوى السياحي والصحي وكذلك موضوع مولدات الاشتراك الكهربائي".وقال: "تأتي زيارتنا اليوم بشكل أساسي لتقديم شكرنا وتقديرنا للمحافظ ضو لتعاونه معنا في كل المراحل السابقة والحالية والمستقبلية ولشخصه ولما يمثله اليوم من رأس الهرم لمؤسسات الدولة العاملة ضمن المصالح الإقليمية في المحافظة".ولفت الى اننا "على أبواب موسم صيف وهناك اناس في الاصل لديهم أوجاعهم الحياتية من الغلاء المعيشي. وبناء لتوجيهات المحافظ ضو في هذا الموضوع، إضافة الى مواكبتنا أمور مهمة من خلال معلومات الإقليمي للوزارة في المحافظة وغيرها من الشؤون التي تهم المواطن".واوضح انه "سيكون هناك حملات للوزارة على ثلاث مستويات، الأول ويتعلق بسلامة المنتج والتي تابعنا حمايتها عبر مبادرات كثيرة لنا في هذا النطاق، وكذلك في الشق السياحي الذي نوليه أهمية كبيرة حرصا منا كي تبقى مدينة صيدا بوابة الجنوب واجهة الجنوب، بوابة والمغترب والصامد هنا، البوابة التي قدم فيها البشر والحجر دفاعا عن هذه المنطقة"، وقال: "نحن أمام موسم سياحي جيد جدا بحسب كل المعطيات التي تشير إلى هذا الموضوع، وأؤكد أنه سيكون هناك حملات للوزارة مركزة على كل المطاعم والفنادق والاستراحات والمؤسسات السياحية، وفي نفس الوقت سنبقى إلى جانب المواطن الذي ربما لا يستطيع حتى تحصيل قوته اليومي خصوصا في موضوع مولدات الكهرباء والغلاء والرقابة على الأسعار، وكل هذه المواضيع وضعنا المحافظ ضو في اجوائها واخذنا توجيهاته في كيفية إدارتها انطلاقا من أننا نحن وإياه سويا نكمل بعضنا البعض ونعمل معا لخدمة الناس".