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لبنان

الكتائب: التغيير بدأ محليًا وسنقدّم نموذجًا في الحكم المحلي

Lebanon 24
06-05-2025 | 08:55
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عقد المكتب السياسي لحزب الكتائب اللبنانية اجتماعه الدوري برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، وبعد التداول في مجريات الانتخابات البلدية ونتائجها، أصدر البيان التالي:
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1- يسجّل المكتب السياسي إيجابية تنظيم الانتخابات البلدية والاختيارية بعد سنوات من الغياب، بما أتاح لأهالي محافظة جبل لبنان التعبير عن إرادتهم واختيار ممثليهم المحليين، في مشهد عكس بوضوح توقاً إلى التطوير وثقة بالمرشحين الذين دعمهم حزب الكتائب في العديد من المناطق التي شهدت تنافسًا فعليًا استناداً الى معايير الشفافية والنزاهة والعمل التطوعي. 

ويحيّي الحزب الجهات المسؤولة عن تأمين سلامة الانتخابات وحسن سيرها، ويهنّئ الفائزين في مختلف البلدات، على أمل أن يشكّل هذا الإنجاز محطة تأسيسية للعمل البلدي وتطوير القرى والمدن نحو مزيد من الحداثة والإنماء المستدام.
ويؤكد حزب الكتائب التزامه تقديم أفضل نموذج في الحكم المحلي، تمهيدًا لتحقيق اللامركزية التي باتت حاجة ملحّة وتحدّيًا وطنيًا مطروحًا بإلحاح.

2- يرحّب المكتب السياسي الكتائبي بتوصيات المجلس الاعلى للدفاع واقترانها بقرارات صادرة عن مجلس الوزراء ويثمن الخطوات المتّخذة في سبيل فرض الأمن، معتبرًا أن الحزم الظاهر في هذا المجال يجب أن يُعمَّم على كامل الأراضي اللبنانية، ويُطبَّق على جميع الميليشيات من دون استثناء، بما يضمن حصر السلاح بيد الجيش اللبناني والقوى الشرعية، انسجامًا مع التوجّه الوطني العام.
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