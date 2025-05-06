الكتائب: التغيير بدأ محليًا وسنقدّم نموذجًا في الحكم المحلي

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عقد لحزب اجتماعه الدوري برئاسة الجميّل، وبعد التداول في مجريات ونتائجها، أصدر البيان التالي:1-يسجّل المكتب السياسي إيجابية تنظيم الانتخابات البلدية والاختيارية من الغياب، بما أتاح لأهالي إرادتهم واختيار ممثليهم المحليين، في مشهد عكس بوضوح توقاً إلى التطوير وثقة بالمرشحين الذين دعمهم في العديد من المناطق التي شهدت تنافسًا فعليًا استناداً الى معايير الشفافية والنزاهة والعمل التطوعي.ويحيّي الحزب الجهات المسؤولة عن تأمين سلامة الانتخابات وحسن سيرها، ويهنّئ الفائزين في مختلف البلدات، أن يشكّل هذا الإنجاز محطة تأسيسية للعمل البلدي وتطوير القرى والمدن نحو مزيد من الحداثة والإنماء المستدام.ويؤكد حزب الكتائب التزامه تقديم في الحكم المحلي، تمهيدًا لتحقيق اللامركزية التي باتت حاجة ملحّة وتحدّيًا وطنيًا مطروحًا بإلحاح.2-يرحّب المكتب السياسي الكتائبي بتوصيات المجلس الاعلى للدفاع واقترانها بقرارات صادرة عن ويثمن الخطوات المتّخذة في سبيل فرض الأمن، معتبرًا أن الحزم في هذا المجال يجب أن يُعمَّم على كامل الأراضي اللبنانية، ويُطبَّق على جميع الميليشيات من دون استثناء، بما يضمن حصر السلاح بيد والقوى الشرعية، انسجامًا مع التوجّه الوطني العام.