مشهد غير مألوف... دولارات تتطاير في الهواء في منطقة لبنانيّة!

تفاجأ أحد المواطنين أثناء مروره على طريق بالقرب من في ، بتطاير دولارات في الهواء.

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وبحسب ما أفاد الشاب، قدر المبلغ بنحو 1500 دولار أميركي، وأشار إلى أنّه تمكن من جمع جزء منها.



وأبدى الشاب إستعداده لإعادة المبلغ الذي جمعه إلى صاحبه.