Advertisement

لبنان

مشهد غير مألوف... دولارات تتطاير في الهواء في منطقة لبنانيّة!

Lebanon 24
06-05-2025 | 09:02
A-
A+
Doc-P-1356599-638821444726273093.jpg
Doc-P-1356599-638821444726273093.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تفاجأ أحد المواطنين أثناء مروره على طريق معرض رشيد كرامي الدولي بالقرب من مركز الصفدي في طرابلس، بتطاير دولارات في الهواء.
Advertisement

وبحسب ما أفاد الشاب، قدر المبلغ بنحو 1500 دولار أميركي، وأشار إلى أنّه تمكن من جمع جزء منها.
 

وأبدى الشاب إستعداده لإعادة المبلغ الذي جمعه إلى صاحبه.
 
 
مواضيع ذات صلة
في منطقة لبنانية.. توقيف مروجي "100 دولار مزيفة"
lebanon 24
06/05/2025 19:35:42 Lebanon 24 Lebanon 24
طُرِدَت من إحدى القنوات بعد 20 عاماً من العمل.. مُذيعة لبنانيّة تبكي على الهواء: أندم على الزواج
lebanon 24
06/05/2025 19:35:42 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد تصريحاتها المسيئة بحقها.. فنانة لبنانية شهيرة تعتذر من إليسا مباشرة على الهواء (فيديو)
lebanon 24
06/05/2025 19:35:42 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الإسرائيلي: سنبقى في المناطق الأمنية في غزة وسوريا ولبنان لأجل غير مسمى
lebanon 24
06/05/2025 19:35:42 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

منوعات

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:40 | 2025-05-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:55 | 2025-05-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:53 | 2025-05-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:04 | 2025-05-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:36 | 2025-05-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:26 | 2025-05-06
12:04 | 2025-05-06
11:52 | 2025-05-06
11:33 | 2025-05-06
11:08 | 2025-05-06
11:06 | 2025-05-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24