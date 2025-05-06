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لبنان
يستهدف الاطفال.. متحرش في قبضة "المعلومات"!
Lebanon 24
06-05-2025
|
10:07
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صدر عن
المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي
ـ
شعبة العلاقات
العامة، البلاغ الآتي :"في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها
قوى الأمن الداخلي
لمكافحة الجرائم في مختلف المناطق
اللبنانية
وملاحقة وتوقيف مرتكبيها، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام مجهول بمحاولة استدراج أطفال داخل أحد المجمعات السكنية في محلة قدموس - صور للتحرش بهم.
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على الأثر، باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هوية الفاعل وتوقيفه، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات توصلت الشعبة الى تحديد هويته ومكان وجوده، ويدعى:م. م. (مواليد عام 1996، لبناني) تبين أنه موقوف سابقا بجرم تحرش.
بتاريخ 30-04-2025، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه في محلة مفرق العباسية على متن رابيد نوع "داسيا" لون أبيض، دون لوحات (تم حجزه).
بالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه لجهة إقدامه على محاولة استدراج قصر بهدف التحرش بهم.
أجري المقتضى القانوني في حقه، وأودع مع "الرابيد" المرجع المعني، بناء على إشارة
القضاء
المختص".
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