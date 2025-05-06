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لبنان

رسالة تهديد... "درون" إسرائيليّة تبثّ تسجيلاً صوتيّاً

Lebanon 24
06-05-2025 | 10:21
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ طائرة "درون" إسرائيليّة بثّت تسجيلاً صوتيّاً للمرّة الثانيّة خلال تحليقها فوق سهل المجيدية، يدعو المزارعين إلى المغادرة على الفور.
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وتضمن التسجيل تهديداً للمزارعين باستهدافهم، إنّ لم يُغادروا سهل المجيدية.
 
 
 
 
 
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