قائد الجيش استقبل سفير الصين والنائبين بقرادوني وياسين

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استقبل العماد ، في مكتبه، في اليرزة، النائبين ، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلد.كما استقبل سفير كيان ، يرافقه العميد ليو كاو، وتناول البحث الأوضاع العامة في والمنطقة. (الوكالة الوطنية)