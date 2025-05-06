سلام جال في معرض "بروجكت لبنان2025": أحد المحركات الأساسية لدفع عجلة الاقتصاد

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وتحدث الرئيس سلام الى العارضين اللبنانيين واطلع على ابتكاراتهم واستمع الى هواجسهم ومطالبهم الملحة بدعم الصناعة لتتمكن من الاستمرار والمنافسة.واعتبر الرئيس سلام هذا المعرض دليل على عودة الحياة الى ، وأمل بأن تكون الايام افضل.وأكد على دور المعرض كأحد المحركات الأساسية لدفع عجلة الاقتصاد وإعادة الإعمار في لبنان.مؤكدا العمل بكل جهد لبدء باسرع ما يمكن في اعادة الاعمار