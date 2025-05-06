وزير الداخلية: ضرورة استتباب الأمن الأحد خلال اليوم الإنتخابي والعمل على إنجاحه

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ترأس والبلديات في مكتبه، اجتماعا لغرفة العمليات المركزية الخاصة بالإنتخابات البلدية والاختيارية وفريق عمل الوزارة، في حضور محافظ والقضاة المعنيين، جرى خلاله تقييما عاما وشاملا للعملية الإنتخابية التي جرت في .وأثنى على "الجهود التي بذلت لإنجاحها بسلاسة وديموقراطية".كما ناقش المجتمعون "التحضيرات للإنتخابات البلدية والاختيارية التي ستجري الأحد المقبل في محافظتي وعكار.وشدد الحجار على "ضرورة استتباب الأمن خلال اليوم الإنتخابي والعمل على إنجاحه بشفافية تامة وحيادية مطلقة". (الوكالة الوطنية)