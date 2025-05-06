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لبنان

وزير الداخلية: ضرورة استتباب الأمن الأحد خلال اليوم الإنتخابي والعمل على إنجاحه

Lebanon 24
06-05-2025 | 12:47
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ترأس وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار في مكتبه، اجتماعا لغرفة العمليات المركزية الخاصة بالإنتخابات البلدية والاختيارية وفريق عمل الوزارة، في حضور محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي والقضاة المعنيين، جرى خلاله تقييما عاما وشاملا للعملية الإنتخابية التي جرت في محافظة جبل لبنان.
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وأثنى الحجار على "الجهود التي بذلت لإنجاحها بسلاسة وديموقراطية".

كما ناقش المجتمعون "التحضيرات للإنتخابات البلدية والاختيارية التي ستجري الأحد المقبل في محافظتي لبنان الشمالي وعكار.

وشدد الحجار على "ضرورة استتباب الأمن خلال اليوم الإنتخابي والعمل على إنجاحه بشفافية تامة وحيادية مطلقة". (الوكالة الوطنية)
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