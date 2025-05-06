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لبنان

ناصرالدين عرض مع السفير الروسي تفعيل التعاون في مجال الصحة

Lebanon 24
06-05-2025 | 13:05
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استقبل وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين في مكتبه في الوزارة، السفير الروسي في لبنان الكسندر روداكوف، وتناول البحث سبل تفعيل التعاون الثنائي في مجال الصحة.
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