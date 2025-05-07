أعد لنا ما كان يا دهر في لبنان

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وإذ اتذكّر، وأنا كنت من سكّان بحمدون المحطة، لا يسعني إلاّ أن أتوقّف عند محطات لا تزال راسخة في الذهن على رغم مرور زمن طويل على تلك الأيام الجميلة، التي كان فيها ليل هذه البلدات موصولًا بالنهار، حيث كانت الفنادق والمطاعم والمقاهي والملاهي تضجّ بالحياة، وحيث كان يحلو السهر على أنغام الطرب الأصيل، فكان للمطربين اللبنانيين والعرب والأجانب المشهورين وجولات، ولا تزال أعمدة بعلبك شاهدة على مسرحيات الأخوين رحباني والصوت السماوي للسيدة فيروز، والآهات المتموجة مع كل أغنية من أغنيات سيدة الطرب أم كلثوم. ولن أنسى ما كانت تشهده مدرجات "بيسين" عاليه من امسيات طربية كان أبطالها الصبوحة وسميرة توفيق ونجاح سلام ومحمد عبد الوهاب وفريد الأطرش وعبد الحليم حافظ وفهد بلان وغيرهم من المطربين والفنانين اللبنانيين والعرب والأجانب كشارل ازنافور وميراي ماتيو وداليدا وديميس روسوس.كنت في مقتبل العمر وكانت الأحلام كبيرة قبل أن يُصاب لبنان بـ "صيبة عين". وقبل أن تتحّول الليالي الملاح إلى ليال من نار وبارود وحقد وموت ودمار ورعب وخوف واضطراب.ومنذ ذاك اليوم الأسود، الذي أعمى الحقد قلوب الكثيرين، لم يعد لبنان كما كان، وغاب عنه الأخوة العرب، وتُرك هذا البلد، الذي قيل عنه إنه "قطعة من الجنّة، و"أرزاتو عاجقين "، و"نيال مين ألو مرقد عنزة بجبل لبنان"، لـ "للبوم والغربان"، فحّل الظلام مكان الأضواء المتلألئة، وانقطعت أوصال الوطن، وتقسّمت بين "غربية" و"شرقية"، ولم تعد تُسمع سوى أصوات القذائف والمتفجرات والرصاص الأعمى، الذي زرع السواد في معظم البيوت.ولكن، وعلى رغم كل هذا الحقد والظلام والتآمر على لبنان وبيروت "ست الدنيا"، بقيت نبضات الحياة تشق طريقها نحو النور، وبقي الايمان بأن لبنان لن يموت، وبأن قيامته آتية لا محال، وأن أيام العز والبحبوحة والفرح والضحكات البريئة ستعود إلى بيروت، التي لن تموت، وإلى بلدات وقرى الاصطياف، وإلى المهرجانات العامرة، وإلى الـ "اوف" والميجانا" و"العتابا" و"أبو الزلف"، وإلى الدبكة، وصحن التبولة والكبة النية وكاس العرق.لقد شهد لبنان في السنوات الأخيرة محاولات حثيثة لإعادة الحياة إلى سابق عهدها، وتسابق المغتربون على تمضية جزء من اجازاتهم الصيفية في ربوع وطنهم الأم، وكانت هذه المحاولات ناجحة بنسب معينة على رغم جائحة "الكورونا"، وعلى رغم الظروف الأمنية الصعبة، والأوضاع السياسية المقلقة، حيث كان الفراغ الرئاسي "سيد" الفراغات الأخرى.أمّا اليوم، ومع بداية عهد جديد واعد، بدأ بتسجيل ناجح أولي عبر الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظة ، ومع قرار جريء من قِبل دولة الأمارات العربية المتحدة برفع حظر سفر رعاياها إلى لبنان على أثر الزيارة، التي قام بها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون لأبو ظبي، والتي أثمرت عن خطوة متقدمة كان لبنان ينتظرها منذ زمن بعيد، إضافة إلى قرار مماثل قد تتخذها دولة الكويت، التي سيزورها الأحد المقبل، على أن تكرّ سبحة القرارات المماثلة، التي قد تتوج بما يمكن أن تقدم عليه من خطوات رائدة في مجال إعادة المياه بينها وبين الشعب اللبناني إلى سابق صفائها ونقاوتها.وعليه، فإن لبنان، الذي بدأ يستعد لموسم سياحي واصطيافي بامتياز، يعّول كثيرًا على اخوته العرب وعلى أبنائه المغتربين، لكي يبدأ مسيرة استعادة عافيته وحيويته وعزّه، فتعود إليه البسمة ويعمّ الفرح، ويعيد الدهر ما كان في لبنان.