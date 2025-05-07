انتشار أمني كثيف في طرابلس تزامنا مع زيارة وزير الداخيلة

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تشهد مدينة انتشاراً أمنياً كثيفاً الأربعاء، تزامناً مع الزيارة التفقدية التي يقوم بها والبلديات القاضي لمتابعة التحضيرات الجارية للانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتي وعكار، وفق ما أفادت مندوبة " " .ومن المقرر أن يترأس الوزير اجتماعاً لمجلس الأمن الفرعي في مبنى سرايا طرابلس عند الساعة التاسعة صباحاً بمشاركة محافظ لبنان الشمالي ومحافظ ، حيث سيتم التباحث في الترتيبات الأمنية والإدارية المتعلقة بالاستحقاق الانتخابي المرتقب.