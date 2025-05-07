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لبنان

انتشار أمني كثيف في طرابلس تزامنا مع زيارة وزير الداخيلة

Lebanon 24
07-05-2025 | 01:55
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تشهد مدينة طرابلس انتشاراً أمنياً كثيفاً صباح اليوم الأربعاء، تزامناً مع الزيارة التفقدية التي يقوم بها وزير الداخلية والبلديات القاضي أحمد الحجار لمتابعة التحضيرات الجارية للانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتي لبنان الشمالي وعكار، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24" .
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ومن المقرر أن يترأس الوزير الحجار اجتماعاً لمجلس الأمن الفرعي في مبنى سرايا طرابلس عند الساعة التاسعة صباحاً بمشاركة محافظ لبنان الشمالي رمزي نهرا ومحافظ عكار عماد لبكي، حيث سيتم التباحث في الترتيبات الأمنية والإدارية المتعلقة بالاستحقاق الانتخابي المرتقب.
 
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