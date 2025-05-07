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لبنان

في طرابلس.. حادث دراجة نارية يودي بحياة شاب

Lebanon 24
07-05-2025 | 02:39
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فارق الشاب عيسى المرعي الحياة مساء أمس، متأثراً بإصاباته البليغة التي تعرّض لها جراء حادث سير وقع منذ أسبوعين في منطقة ابي سمراء طريق المنار إثر انزلاق دراجته النارية، حسب مندوبة "لبنان24".
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وكان الشاب قد نُقل بحالة حرجة بواسطة جهاز الطوارئ والإغاثة إلى مستشفى دار الشفاء لتلقي العلاج، إلا أن حالته الصحية لم تتحسن.

ويذكر ان الشاب المتوفي هو ابن منطقة الخناق - طرابلس.
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