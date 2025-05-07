في طرابلس.. حادث دراجة نارية يودي بحياة شاب

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فارق الشاب المرعي الحياة مساء أمس، متأثراً بإصاباته البليغة التي تعرّض لها جراء حادث سير وقع منذ أسبوعين في منطقة ابي سمراء إثر انزلاق دراجته النارية، حسب مندوبة " ".وكان الشاب قد نُقل بحالة حرجة بواسطة جهاز الطوارئ والإغاثة إلى لتلقي العلاج، إلا أن حالته الصحية لم تتحسن.ويذكر ان الشاب المتوفي هو ابن منطقة الخناق - .