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لبنان

هكذا استذكر الحريري ذكرى 7 أيار

Lebanon 24
07-05-2025 | 02:56
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كتب الرئيس سعد الحريري عبر منصة إكس: "في مثل هذا اليوم من 7 أيار، اختار البعض السلاح بدل الحوار، فدُفِعت بيروت الثمن.
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لكننا اخترنا الدولة على الفتنة، والمؤسسات على الفوضى، والمصالحة على الكراهية.
التاريخ لا يُمحى، لكن المستقبل يُبنى بالمسؤولية."
 
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