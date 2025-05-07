هكذا استذكر الحريري ذكرى 7 أيار

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كتب عبر منصة إكس: "في مثل هذا اليوم من 7 أيار، اختار البعض السلاح بدل الحوار، فدُفِعت الثمن.لكننا اخترنا الفتنة، والمؤسسات على الفوضى، والمصالحة على الكراهية.التاريخ لا يُمحى، لكن يُبنى بالمسؤولية."