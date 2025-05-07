Advertisement

لبنان

حيدر طلب من النقابات إجراء انتخاباتها وتصحيح أوضاعها القانونية

Lebanon 24
07-05-2025 | 03:02
A-
A+
Doc-P-1356911-638822091256977783.jpg
Doc-P-1356911-638822091256977783.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 أصدر وزير العمل الدكتور محمد حيدر، في اطار تنظيم النقابات الحرفية والنقابات المهنية (العمالية واصحاب العمل) واتحاداتها المرخصة على الأراضي اللبنانية، تعميما طلب بموجبه من "كل النقابات الحرفية والنقابات المهنية (العمالية واصحاب العمل ) واتحاداتها المرخصة حسب الأصول على الأراضي اللبنانية اجراء انتخاباتها وتصحيح أوضاعها القانونية، وتقديم كل المستندات المتعلقة بصحة اجراءاتها القانونية الى دائرة العلاقات المهنية والنقابات في وزارة العمل خلال مهلة اقصاها حدًا أقصى ثلاثة أشهر".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الوزير حيدر استقبل سفير ايطاليا واطلع من نقابة مشغلي الخليوي على وضع القطاع
lebanon 24
07/05/2025 12:59:43 Lebanon 24 Lebanon 24
طلب من نقابة مستخدمي وعمال شركة التموين في المطار إلى وزارة الأشغال
lebanon 24
07/05/2025 12:59:43 Lebanon 24 Lebanon 24
المجلس الأعلى للدفاع: رئيس الجمهورية طلب من الوزراء المعنيين رفع الجهوزية اللازمة بالتزامن مع إجراء الإنتخابات البلدية والاختيارية
lebanon 24
07/05/2025 12:59:43 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الصينية: نُعارض أي إجراء يمكن أن يزيد من تصعيد الوضع في البحر الأحمر
lebanon 24
07/05/2025 12:59:43 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:53 | 2025-05-07
05:40 | 2025-05-07
05:37 | 2025-05-07
05:27 | 2025-05-07
05:22 | 2025-05-07
05:19 | 2025-05-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24