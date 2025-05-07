حيدر طلب من النقابات إجراء انتخاباتها وتصحيح أوضاعها القانونية

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أصدر وزير العمل ، في اطار تنظيم النقابات الحرفية والنقابات المهنية (العمالية واصحاب العمل) واتحاداتها المرخصة على الأراضي ، تعميما طلب بموجبه من "كل النقابات الحرفية والنقابات المهنية (العمالية واصحاب العمل ) واتحاداتها المرخصة حسب الأصول على الأراضي اللبنانية اجراء انتخاباتها وتصحيح أوضاعها القانونية، وتقديم كل المستندات المتعلقة بصحة اجراءاتها القانونية الى دائرة العلاقات المهنية والنقابات في خلال مهلة اقصاها حدًا أقصى ثلاثة أشهر".