صورة من المطار.. هكذا سيتم استقبال "الطائرات الإماراتية"

تناقلَ ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي صورة من الدوليّ يظهر فيه أشخاصاً يتحضرون لاستقبال الطائرات التي بدأت بالتوافد إلى .

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وارتدت شابات لبنانيات زياً تقليدياً أثناء حملهنّ الورود، بالإضافة إلى شبان آخرين حملن الحلوى لاستقبال وفود الطائرات.

وتصل إلى ، اليوم الأربعاء، 3 طائرات إماراتية، هي الأولى التي تحمل مواطنين إماراتيين بعد قرار رفع الحظر عن سفرهم إلى لبنان ابتداء من السابع من أيار، وذلك إثر الزيارة الأخيرة لرئيس الجمهورية العماد عون إلى .