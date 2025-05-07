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لبنان

صورة من المطار.. هكذا سيتم استقبال "الطائرات الإماراتية"

Lebanon 24
07-05-2025 | 04:45
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تناقلَ ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي صورة من مطار رفيق الحريري الدوليّ يظهر فيه أشخاصاً يتحضرون لاستقبال الطائرات الإماراتية التي بدأت بالتوافد إلى لبنان.
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وارتدت شابات لبنانيات زياً تقليدياً أثناء حملهنّ الورود، بالإضافة إلى شبان آخرين حملن الحلوى لاستقبال وفود الطائرات.
 
 
وتصل إلى المطار، اليوم الأربعاء، 3 طائرات إماراتية، هي الأولى التي تحمل مواطنين إماراتيين بعد قرار رفع الحظر عن سفرهم إلى لبنان ابتداء من السابع من أيار، وذلك إثر الزيارة الأخيرة لرئيس الجمهورية العماد جوزف عون  إلى دولة الإمارات
 
 
 
 
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