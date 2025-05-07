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لبنان

أمين سلام رحب بأهل الامارات: اهلا وسهلا بكم في وطنكم الثاني

Lebanon 24
07-05-2025 | 06:42
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بعد وصول الطائرتين الإماراتيتين إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، كتب الوزير السابق أمين سلام على منصة "أكس": "حللتم أهلاً وسهلاً، يا أحفاد زايد الخير، وطأت أقدامكم أرض وطنكم الثاني لبنان، بين إخوتكم وأهلكم، بفضل حكمة رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد وجهود الرئيس جوزيف عون".
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وأضاف: "حيّاكم الله يا أهل الإمارات العربية المتحدة في مطار رفيق الحريري الدولي، بيروت".
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