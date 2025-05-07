أمين سلام رحب بأهل الامارات: اهلا وسهلا بكم في وطنكم الثاني

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بعد وصول الطائرتين الإماراتيتين إلى ، كتب الوزير السابق على منصة "أكس": "حللتم أهلاً وسهلاً، يا أحفاد الخير، وطأت أقدامكم أرض وطنكم الثاني ، بين إخوتكم وأهلكم، بفضل حكمة وجهود عون".وأضاف: "حيّاكم الله يا أهل في ، ".