اعلان لائحة "أمل ديرعمار "

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أُعلن في بلدة ديرعمار في قضاء - ، تشكيل لائحة مكتملة للمجلس البلدي ، تحت إسم "أمل ديرعمار " برئاسة رئيس البلدية السابق أحمد عيد، و تضم اللائحة الى عيد: الجندي ، يونس باسم عيد ، خضر ، ، خليل احمد عيد ، جلال ، طلال الربابي ، علي مصطفى الحسن ، رائد احمد نحلة ، أليسار مصطفى العتر ، وليد ، أحمد المصري ، محمود العتر ، خضر عبد عيد ، ، مالك محمد عيد ، و جابر .وعن المجلس الإختياري كل ّ من: يحي حسن خولا ، سعيد العتر ، خضر محمد المصري ، الرحمن عيد ، سامي أحمد الجندي.