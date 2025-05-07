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لبنان

اعلان لائحة "أمل ديرعمار "

Lebanon 24
07-05-2025 | 07:19
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أُعلن في بلدة  ديرعمار في قضاء المنية - الضنية،  تشكيل لائحة مكتملة للمجلس البلدي ، تحت إسم "أمل ديرعمار " برئاسة رئيس البلدية السابق أحمد عيد،  و تضم اللائحة الى عيد: محمد خالد الجندي ، يونس باسم عيد ، خضر محمد عباس ،منذر علي عيد ، خليل احمد عيد ، جلال محمد حيدر ، طلال عبد القادر الربابي ، علي مصطفى الحسن ، رائد احمد نحلة ، أليسار مصطفى العتر ، وليد عبد الرحمن بلبل ، أحمد نديم المصري ، عبد الوهاب محمود العتر ، خضر عبد الرحمن عيد ، أحمد محمد خولا ، مالك محمد عيد ، و محمد أحمد جابر .
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وعن المجلس الإختياري كل ّ من: يحي حسن خولا ، عبد الفتاح سعيد العتر ، خضر محمد المصري ، جمال عبد الرحمن عيد ، سامي أحمد الجندي.
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