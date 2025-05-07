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لبنان
إلى المستفيدين من برنامج "أمان".. هذا الخبر سيهمكم
Lebanon 24
07-05-2025
|
07:55
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أصدرت
وزارة الشؤون الاجتماعية
بيانًا توجّهت فيه إلى المستفيدين من برنامج "أمان"، موضحة أنّ "ضغطًا كبيرًا على شبكات الاتصالات حال دون وصول بعض الرسائل النصية إلى عدد من المستفيدين في الوقت المحدد".
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وأكدت الوزارة أنها ستُعيد إرسال هذه الرسائل خلال اليومين المقبلين، مطمئنة جميع المعنيين بأنّ الإجراءات مستمرة لضمان وصول المعلومات
في أسرع وقت ممكن
.
ودعت الوزارة المستفيدين إلى التواصل عبر القنوات الرسمية المعتمدة لأي استفسارات أو توضيحات إضافية.
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