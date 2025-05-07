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لبنان

تجميد مفعول تراخيص حمل الأسلحة في محافظتي الشمال وعكار

Lebanon 24
07-05-2025 | 09:05
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أ‏صدر وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى قرارًا يقضي بتجميد مفعول تراخيص حمل الأسلحة في محافظتي الشمال وعكار. وجاء فيه:
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"المادة الأولى: يُجمَّد مفعول تراخيص حمل الأسلحة في محافظة الشمال إعتباراً من 10/5/2025 الساعة صفر حتى تاريخ 13/5/2025 الساعة صفر .
المادة الثانية: يستثنى من أحكام المادة الأولى أعلاه :
أ - تراخيص حمل الأسلحة صفة ديبلوماسية.
ب - تراخيص حمل الأسلحة (صفة خاصة) الممنوحة لمرافقي الشخصيات
عند وجودهم مع الشخصية فقط (رؤساء سابقون، وزراء ونواب، رؤساء أحزاب، رجال دين).
المادة الثالثة: تبقى جميع تراخيص حمل الاسلحة سارية المفعول خارج محافظتي الشمال وعكار .
المادة الرابعة: كل مخالفة لأحكام هذا القرار تُعرّض مرتكبها لأشد العقوبات وتكلَّف قيادة الجيش بتنفيذ أحكامه بتَشدُّد وإحالة المخالفين أمام القضاء العسكري". 
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