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لبنان

تسعة ناجحين في مباراة القضاء الشرعي السنّي

Lebanon 24
07-05-2025 | 10:01
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 أعلن مجلس القضاء الشرعي الأعلى أسماء المرشحين الناجحين في المباراة الخطية لوظيفة "قاضٍ شرعي سنّي" وهم /9/ تسعة ناجحين التالية أسماؤهم حسب الترتيب الأبجدي: احمد محمد كردي، خالد سليم عبد الفتاح، سامر محمد منير مرعي، صلاح الدين محمد الشريف، عمر محمد شبارو، مالك احمد صفوح بارودي، محمد هيثم عماد الخانجي، محمد وحيد الدين القادري، محمود محمد صلاح يونس.
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وذكر المجلس أنَّ يوم السبت الواقع في 10 أيَّار 2025م هو الموعد لإجراء المباراة الشفوية للناجحين في المباراة الخطية لوظيفة "قاضٍ شرعي سنّي" عند الساعة التاسعة صباحاً في دار الفتوى.
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