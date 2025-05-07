تسعة ناجحين في مباراة القضاء الشرعي السنّي

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أعلن الشرعي الأعلى أسماء المرشحين الناجحين في المباراة الخطية لوظيفة "قاضٍ شرعي سنّي" وهم /9/ تسعة ناجحين التالية أسماؤهم حسب الترتيب الأبجدي: كردي، ، سامر مرعي، ، شبارو، مالك احمد ، محمد هيثم عماد الخانجي، محمد وحيد الدين ، صلاح يونس.وذكر المجلس أنَّ يوم السبت الواقع في 10 أيَّار 2025م هو الموعد لإجراء المباراة الشفوية للناجحين في المباراة الخطية لوظيفة "قاضٍ شرعي سنّي" عند الساعة التاسعة صباحاً .