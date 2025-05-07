إعلان لائحة "الوفاء والإنماء" في بريتال

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أُعلنت في بلدة تشكيل لائحة "الوفاء والإنماء" برئاسة علي محمد ، لخوض المقبلة. وتضم اللائحة 17 مرشحاً يمثلون تنوّع العائلات والاختصاصات في البلدة، بينهم: حسين ، فرحان زهير اسماعيل، علي وهبي، ، محمد ، وملحم ، إلى جانب آخرين.وفي كلمة له خلال إعلان اللائحة، شدد أبو محسن على أن التشكيل هو ثمرة "تشاور واسع ومسؤول"، وأن اللائحة تعكس تطلعات الأهالي وتنبثق من نبض البلدة، بعيداً عن المصالح الضيقة والنهج التقليدي.وأكد أن "الوفاء والإنماء" ليست شعاراً بل "عهد والتزام بخدمة بريتال وتاريخها وتضحيات أهلها"، مشيراً إلى أن اللائحة تضم كفاءات من مختلف العائلات، وهدفها تقديم الخدمات والبنية التحتية وتأمين فرص عيش كريم.ودعا أبو محسن إلى التنافس الشريف، مؤكداً اللائحة بالشفافية، وبأن تبقى أبواب أعضائها وقلوبهم مفتوحة للنقد البناء والاقتراحات الصادقة، قائلاً: "بريتال تستحق الأفضل، ونحن على قدر المسؤولية".