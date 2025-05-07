Advertisement

لبنان

إعلان لائحة "الوفاء والإنماء" في بريتال

Lebanon 24
07-05-2025 | 10:18
A-
A+
Doc-P-1357117-638822352237268395.png
Doc-P-1357117-638822352237268395.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أُعلنت في بلدة بريتال تشكيل لائحة "الوفاء والإنماء" برئاسة علي محمد أبو محسن، لخوض الانتخابات البلدية المقبلة. وتضم اللائحة 17 مرشحاً يمثلون تنوّع العائلات والاختصاصات في البلدة، بينهم: حسين محمد طليس، فرحان زهير اسماعيل، علي فؤاد وهبي، علي الهادي محمد مظلوم، محمد علي ناظم اسماعيل، وملحم قاسم طليس، إلى جانب آخرين.
Advertisement

وفي كلمة له خلال إعلان اللائحة، شدد أبو محسن على أن التشكيل هو ثمرة "تشاور واسع ومسؤول"، وأن اللائحة تعكس تطلعات الأهالي وتنبثق من نبض البلدة، بعيداً عن المصالح الضيقة والنهج التقليدي.

وأكد أن "الوفاء والإنماء" ليست شعاراً بل "عهد والتزام بخدمة بريتال وتاريخها وتضحيات أهلها"، مشيراً إلى أن اللائحة تضم كفاءات من مختلف العائلات، وهدفها تقديم الخدمات والبنية التحتية وتأمين فرص عيش كريم.

ودعا أبو محسن إلى التنافس الشريف، مؤكداً التزام اللائحة بالشفافية، وبأن تبقى أبواب أعضائها وقلوبهم مفتوحة للنقد البناء والاقتراحات الصادقة، قائلاً: "بريتال تستحق الأفضل، ونحن على قدر المسؤولية".
مواضيع ذات صلة
إعلان لائحة "الوفاء والكرامة" في الحاكور – عكار
lebanon 24
07/05/2025 18:33:58 Lebanon 24 Lebanon 24
فوز لائحة "لحفد الشراكة والإنماء" بكامل أعضائها
lebanon 24
07/05/2025 18:33:58 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلان "مصداقية وتجدد" و"لائحة بلدة عجلتون"
lebanon 24
07/05/2025 18:33:58 Lebanon 24 Lebanon 24
تقدّم لائحة "التنمية والوفاء" في الغبيرة بفارق كبير (LBCI)
lebanon 24
07/05/2025 18:33:58 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

بلديات 2025

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:47 | 2025-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:16 | 2025-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2025-05-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:20 | 2025-05-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:38 | 2025-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:17 | 2025-05-07
11:15 | 2025-05-07
11:09 | 2025-05-07
11:01 | 2025-05-07
10:59 | 2025-05-07
10:58 | 2025-05-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24