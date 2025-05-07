الاعلان عن "لائحة التجدد والتغيير" في بلدة كروم عرب

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من دارة ، أُعلنت في بلدة كروم عرب العكارية "لائحة التجدد والتغيير"، والتي تضم إلى جانب رئيسها، كلاً من: جمال ، زياد ، عمار فاروق حرفوش، ربيع ، يوسف ، خزعل، وعمر مروان العثمان.وأكد حرفوش خلال الإعلان أن هدف اللائحة هو تعزيز وحدة البلدة ولمّ شمل أبنائها عبر إزالة الخلافات وتقريب وجهات النظر، مشدداً على الالتزام بالعمل لتحسين أوضاع كروم عرب إنمائياً، اجتماعياً، تربوياً، صحياً ورياضياً.ودعا حرفوش أبناء بلدته إلى التصويت بضمير ومسؤولية لمن يرونه أهلاً لحمل الأمانة وخدمة المصلحة العامة.