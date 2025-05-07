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لبنان

نقابة المعلمين: لضرورة إجراء امتحانات الثانوية العامة في مواعيدها

Lebanon 24
07-05-2025 | 10:52
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أعلن المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين في بيان له، برئاسة النقيب نعمه محفوض، دعمه لإجراء الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة في مواعيدها المحددة، مؤكداً أهمية الشهادة الرسمية كجواز عبور إلى المرحلة الجامعية في لبنان والخارج. كما دعا المعلمين في المدارس الخاصة للمشاركة الفاعلة في لجان وضع الأسئلة والتصحيح، من منطلق المسؤولية الوطنية والتربوية.
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كما شكر المجلس نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب وأعضاء لجنة التربية النيابية على اهتمامهم بإقرار التعديلات القانونية المتعلقة بصندوق تعويضات الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة، وأثنى على الوزيرة ريما كرامي لإنجاز مرسوم تأليف مجلس الإشراف على الصندوق وإقراره في مجلس الوزراء. وأوضح أن هذا القانون، الذي سيدخل حيز التنفيذ في تشرين الأول 2025، سيؤدي إلى تحسين تعويضات نهاية الخدمة وزيادة الرواتب التقاعدية بما يتناسب مع دخل المعلمين.

وأضاف البيان أن النقابة توصلت إلى اتفاق مع المدارس الخاصة لاستعادة قيمة الرواتب الفعلية للمعلمين في العام المقبل، بعد سنوات من الرواتب الزهيدة، مشدداً على ضرورة تطبيق سلسلة رتب ورواتب جديدة للقطاعين الرسمي والخاص.

وأعلن المجلس عن انتخاب مجلس جديد لصندوق التعاضد لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة، الذي يواصل تقديم خدماته الاستشفائية القيمة رغم الظروف الصعبة، داعياً المعلمين وعائلاتهم للاستفادة من خدماته باشتراكات تتناسب مع الوضع الراهن.
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