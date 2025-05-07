نقابة المعلمين: لضرورة إجراء امتحانات الثانوية العامة في مواعيدها

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أعلن لنقابة المعلمين في بيان له، برئاسة النقيب ، دعمه لإجراء الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة في مواعيدها المحددة، مؤكداً أهمية الشهادة الرسمية كجواز عبور إلى المرحلة الجامعية في والخارج. كما دعا المعلمين في المدارس الخاصة للمشاركة الفاعلة في لجان وضع الأسئلة والتصحيح، من منطلق المسؤولية الوطنية والتربوية.كما شكر المجلس وأعضاء لجنة التربية النيابية على اهتمامهم بإقرار التعديلات القانونية المتعلقة بصندوق تعويضات في المدارس الخاصة، وأثنى على ريما كرامي لإنجاز مرسوم تأليف على الصندوق وإقراره في . وأوضح أن هذا القانون، الذي سيدخل حيز التنفيذ في تشرين الأول 2025، سيؤدي إلى تحسين تعويضات نهاية الخدمة وزيادة الرواتب التقاعدية بما يتناسب مع دخل المعلمين.وأضاف البيان أن النقابة توصلت إلى اتفاق مع المدارس الخاصة لاستعادة قيمة الرواتب الفعلية للمعلمين في العام المقبل، من الرواتب الزهيدة، مشدداً على ضرورة تطبيق سلسلة رتب ورواتب جديدة للقطاعين الرسمي والخاص.وأعلن المجلس عن انتخاب مجلس جديد لصندوق التعاضد لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة، الذي يواصل تقديم خدماته الاستشفائية القيمة رغم الظروف الصعبة، داعياً المعلمين وعائلاتهم للاستفادة من خدماته باشتراكات تتناسب مع الوضع الراهن.