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لبنان

قائد الجيش استقبل السفيرين التونسي والباكستاني

Lebanon 24
07-05-2025 | 10:58
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استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل، في مكتبه في اليرزة، السفير التونسي بوراوي الإمام، يرافقه العميد قيصر صفطة.
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كما استقبل السفير الباكستاني سلمان آثار، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة. 

وكذلك، استقبل الأب فادي تابت والأب عمر الهاشم، وتناول البحث شؤونا مختلفة.
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