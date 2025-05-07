قائد الجيش استقبل السفيرين التونسي والباكستاني

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استقبل العماد ، في مكتبه في اليرزة، السفير بوراوي الإمام، يرافقه العميد صفطة.كما استقبل السفير سلمان آثار، وتناول البحث الأوضاع العامة في والمنطقة.وكذلك، استقبل الأب والأب عمر ، وتناول البحث شؤونا مختلفة.