جمعية مدنية تتحول إلى منصّة انتخابية لموظّفيها!

في خطوة قد تثير الكثير من الجدل، نظّمت إحدى الجمعيات المدنية في مدينة لقاءً انتخابياً لدعم أحد المرشحين للانتخابات البلدية، ودعت إليه عدداً من المستفيدين من برامجها الاجتماعية.

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اللافت أنّ هذه البرامج ممولة من جهات مانحة خارجية، ما يطرح علامات استفهام جدّية حول استغلال المستفيدين لأغراض انتخابية، وهو ما قد يُثير استياء الجهات المانحة، لا سيّما أنّ تمويلها عادةً ما يكون مشروطاً بالحياد السياسي وعدم توظيف المساعدات لأهداف حزبية أو انتخابية.



والمفارقة الأبرز هنا أنّ المرشّح للانتخابات البلدية ليس شخصاً عادياً من خارج الجمعية، بل هو أحد موظفيها، ما يُضاعف حجم التساؤلات حول مدى الفصل بين العمل الاجتماعي والحياد المفترض، وبين المصالح الشخصية والحسابات ، ليُصبح المشهد أكثر التباساً.