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لبنان

"الجمارك" تضبط "عملية تهريب" ضخمة.. هذه تفاصيل الحادثة

Lebanon 24
07-05-2025 | 13:02
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نفذت مديرية الجمارك العامة – شعبة البحث عن التهريب، وبالتعاون مع وزارة الزراعة، ثلاث عمليات نوعية أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من المنتجات الزراعية المهربة إلى داخل الأراضي اللبنانية، استكمالاً للجهود المتواصلة في مكافحة التهريب وحماية الإنتاج الزراعي والحيواني المحلي.
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وبلغت الكميات المضبوطة ما مجموعه:

- 1,400 كيلوغرام من البندورة

- 800 كيلوغرام من الفليفلة الخضراء

- 1,200 كيلوغرام من الفليفلة الملونة

- 3,500 كيلوغرام من الجَنارك.
 
وسيُصار إلى تسليم هذه المنتجات إلى المستشفى العسكري للاستفادة منها، فيما تم استيفاء غرامات مالية بحق المخالفين بلغت قيمتها الإجمالية 2,000,000,000 ليرة لبنانية، أي ما يعادل ضعف قيمة البضائع المضبوطة.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن الخطة الوطنية الشاملة لمكافحة التهريب التي تنفذها وزارة الزراعة بالتنسيق مع الأجهزة المختصة، والتي تهدف إلى حماية الأمن الغذائي اللبناني، والحفاظ على حقوق المزارعين، وضمان سلامة السوق المحلية من المنتجات غير الخاضعة للرقابة الصحية والقانونية.
 
 
 
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