"الجمارك" تضبط "عملية تهريب" ضخمة.. هذه تفاصيل الحادثة

نفذت – شعبة البحث عن التهريب، وبالتعاون مع ، ثلاث عمليات نوعية أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من المهربة إلى داخل الأراضي ، استكمالاً للجهود المتواصلة في مكافحة التهريب وحماية الإنتاج الزراعي والحيواني المحلي.

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وبلغت الكميات المضبوطة ما مجموعه:



- 1,400 كيلوغرام من البندورة



- 800 كيلوغرام من الفليفلة الخضراء



- 1,200 كيلوغرام من الفليفلة الملونة



- 3,500 كيلوغرام من الجَنارك.

وسيُصار إلى تسليم هذه المنتجات إلى المستشفى العسكري للاستفادة منها، فيما تم استيفاء غرامات مالية بحق المخالفين بلغت قيمتها الإجمالية 2,000,000,000 ، أي ما يعادل ضعف قيمة البضائع المضبوطة.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن الخطة الوطنية الشاملة لمكافحة التهريب التي تنفذها وزارة الزراعة بالتنسيق مع الأجهزة المختصة، والتي تهدف إلى حماية الأمن الغذائي اللبناني، والحفاظ على حقوق المزارعين، وضمان سلامة السوق المحلية من المنتجات غير الخاضعة للرقابة الصحية والقانونية.