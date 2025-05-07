مع إقفال باب الترشّح.. المرشحون في قضاء الهرمل: 225 للبلدية و151 للاختيارية

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اقفل باب الترشح للانتخابات البلدية والاختيارية عند منتصف الليل، في سرايا ، حيث بلغ عدد المرشحين الى المقاعد البلدية 225 في 8 بلديات يتنافسون على 114 مقعدا بلديا.اما عدد المرشحين للانتخابات الاختيارية، فبلغ 151 مرشحا يتنافسون على 63 مقعدا، في مختلف بلدات واحياء قضاء الهرمل، في حين بلغ عدد المخاتير الفائزين بالتزكية 16 مختارا و14 عضوا في المجالس الاختيارية.