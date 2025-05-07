Advertisement

لبنان

مع إقفال باب الترشّح.. المرشحون في قضاء الهرمل: 225 للبلدية و151 للاختيارية

Lebanon 24
07-05-2025 | 23:56
A-
A+
Doc-P-1357325-638822842161649896.jpg
Doc-P-1357325-638822842161649896.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اقفل باب الترشح للانتخابات البلدية والاختيارية عند منتصف الليل، في سرايا الهرمل، حيث بلغ عدد المرشحين الى المقاعد البلدية 225 في 8 بلديات يتنافسون على 114 مقعدا بلديا.
Advertisement

اما عدد المرشحين للانتخابات الاختيارية، فبلغ 151 مرشحا يتنافسون على 63 مقعدا، في مختلف بلدات واحياء قضاء الهرمل، في حين بلغ عدد المخاتير الفائزين بالتزكية 16 مختارا و14 عضوا في المجالس الاختيارية.
مواضيع ذات صلة
اقفال باب قبول الترشح في قضاء زحلة على 977 مرشحا للبلدية و341 للاختيارية
lebanon 24
08/05/2025 08:59:22 Lebanon 24 Lebanon 24
إقفال باب الترشيحات للانتخابات البلدية والاختيارية في قضاء المتن الشمالي
lebanon 24
08/05/2025 08:59:22 Lebanon 24 Lebanon 24
إقفال باب الترشيحات للانتخابات البلدية والاختيارية في قضاء كسروان
lebanon 24
08/05/2025 08:59:22 Lebanon 24 Lebanon 24
اقفال باب الترشيحات للانتخابات البلدية والاختيارية في قضاء جبيل
lebanon 24
08/05/2025 08:59:22 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

بلديات 2025

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:16 | 2025-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:47 | 2025-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:33 | 2025-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:38 | 2025-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:38 | 2025-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:55 | 2025-05-08
01:54 | 2025-05-08
01:52 | 2025-05-08
01:45 | 2025-05-08
01:45 | 2025-05-08
01:30 | 2025-05-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24