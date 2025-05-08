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لبنان

لا ضغوط انتخابية على "الخصوم"

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
08-05-2025 | 01:30
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اتخذ "الثنائي الشيعي" قراراً واضحاً بشأن الانتخابات البلدية المرتقبة في مناطقه خلال الأسبوع المقبل، وفق مصادر معنية، ويقضي بالامتناع عن ممارسة أي ضغوط، حتى ولو كانت اجتماعية أو دبلوماسية، على المرشحين الذين سيترشحون ضد لوائح "الثنائي الشيعي"، سواء كانوا من المقربين سياسياً منه أو من المعارضين له.
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وأضافت المصادر أن الحزب يسعى من خلال هذه الخطوة إلى كشف حجم القوى السياسية والشخصيات القريبة منه او التي تخاصمه التي قررت الترشح في مواجهته، مما يعتبره اختباراً علنياً لمدى قدرته على ضبط الساحة الشيعية الداخلية من دون اللجوء إلى أي تدخلات مباشرة.
وعُلم ان هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية "الثنائي الشيعي" لإعادة تقييم واقعه الشعبي في المناطق الخاضعة لنفوذه.


المصدر: لبنان 24
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