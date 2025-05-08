عون أمام حاكم مصرف لبنان ونوابه: مسؤوليتكم كبيرة لإعادة الثقة بالنظام المصرفي اللبناني

زار رئيس الجمهورية ، واجتمع مع حاكم المصرف ونوابه.

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وخلال اللقاء، قال عون لسعيد ونوابه: "مسؤوليتكم كبيرة لإعادة ثقة الداخل والخارج بالنظام المصرفي اللبناني وفي حماية العملة الوطنية".

وأضاف: "العمل بشفافية بعيدا من التدخلات السياسية يساهم في مسيرة النهوض الاقتصادي".

من جانبه، قال سعيد: "سنعمل على المحافظة على استقلالية مصرف ونزاهته وحمايته من اي تدخلات من اي جهة اتت ،وسنعمل استنادا إلى القوانين لتحقيق مصلحة لبنان".