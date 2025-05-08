عبدالله: نؤيد رفع الحد الادنى للأجور كخطوة انتقالية مرحلية

كتب النائب على منصة "إكس":

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"نؤيد اقتراح وزير العمل رفع الحد الأدنى للاجور إلى ٢٨ مليون مع التعويضات العائلية والمنح المدرسية، كخطوة انتقالية مرحلية لحين تعافي الوضع الاقتصادي واستكمال الإصلاحات المطلوبة. هذه الزيادات ستصرف في ، اي ستبقى ضمن الاقتصادية الداخلية".