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لبنان

عبدالله: نؤيد رفع الحد الادنى للأجور كخطوة انتقالية مرحلية

Lebanon 24
08-05-2025 | 02:11
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كتب النائب بلال عبدالله على منصة "إكس":
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"نؤيد اقتراح وزير العمل الدكتور محمد حيدر رفع الحد الأدنى للاجور إلى ٢٨ مليون ليرة لبنانية مع التعويضات العائلية والمنح المدرسية، كخطوة انتقالية مرحلية لحين تعافي الوضع الاقتصادي واستكمال الإصلاحات المطلوبة. هذه الزيادات ستصرف في لبنان، اي ستبقى ضمن الدورة الاقتصادية الداخلية".
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