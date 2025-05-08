بيان من المصلحة الوطنية لنهر الليطاني.. هذا ما جاء فيه

Advertisement

أعلنت ، في بيان، أنه "في إطار متابعتها لمسؤولياتها في حماية الموارد المائية والبيئة، قامت ممثلةً برئيس – الدكتور ، بإيداع نسخة عن تقرير لعام 2025، والمتعلق بإدارة قطاع الصرف الصحي في ".وأوضحت أن "التقرير الرسمي تضمن جملة من المخالفات الجسيمة والخلل الإداري وهدر المال العام، والتي أدّت إلى تعطيل مرافق حيوية وتفاقم التلوث البيئي، لا سيما في المناطق المحاذية لحوض ".وأكدت أن "ما ورد في تقرير المحاسبة يتقاطع بصورة كبيرة مع ما كانت قد وثّقته في تقاريرها السابقة، لا سيما لناحية منظومات الصرف الصحي في الحوض الأعلى من نهر ".وانطلاقًا من ذلك، طلبت "من التمييزية الموقّرة اتخاذ الإجراءات اللازمة وتكليف من يلزم لإجراء التحقيقات وملاحقة الجهات والأشخاص المعنيين، كلٌّ بحسب مسؤوليته، توصّلاً إلى تحديد المسؤوليات ومحاسبة المقصّرين في هذا الملف البيئي والمالي الخطير، الذي يشكّل مسًّا مباشرًا بالصحة العامة وبحق المواطنين في بيئة سليمة ونظيفة، على النحو الذي يكفله والمواثيق الدولية".