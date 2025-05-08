Advertisement

لبنان

بيان من المصلحة الوطنية لنهر الليطاني.. هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
08-05-2025 | 03:28
A-
A+
Doc-P-1357424-638822969808519038.jpg
Doc-P-1357424-638822969808519038.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، في بيان، أنه "في إطار متابعتها لمسؤولياتها في حماية الموارد المائية والبيئة، قامت ممثلةً برئيس مجلس الإدارةالمدير العام الدكتور سامي علوية، بإيداع النيابة العامة التمييزية نسخة عن تقرير ديوان المحاسبة لعام 2025، والمتعلق بإدارة قطاع الصرف الصحي في لبنان".
Advertisement

وأوضحت أن "التقرير الرسمي تضمن جملة من المخالفات الجسيمة والخلل الإداري وهدر المال العام، والتي أدّت إلى تعطيل مرافق حيوية وتفاقم التلوث البيئي، لا سيما في المناطق المحاذية لحوض نهر الليطاني".

وأكدت أن "ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة يتقاطع بصورة كبيرة مع ما كانت قد وثّقته في تقاريرها السابقة، لا سيما لناحية منظومات الصرف الصحي في الحوض الأعلى من نهر الليطاني".

وانطلاقًا من ذلك، طلبت "من النيابة العامة التمييزية الموقّرة اتخاذ الإجراءات اللازمة وتكليف من يلزم لإجراء التحقيقات وملاحقة الجهات والأشخاص المعنيين، كلٌّ بحسب مسؤوليته، توصّلاً إلى تحديد المسؤوليات ومحاسبة المقصّرين في هذا الملف البيئي والمالي الخطير، الذي يشكّل مسًّا مباشرًا بالصحة العامة وبحق المواطنين في بيئة سليمة ونظيفة، على النحو الذي يكفله الدستور اللبناني والمواثيق الدولية".
مواضيع ذات صلة
بيان هام صادر عن المصلحة الوطنية لنهر الليطاني
lebanon 24
08/05/2025 11:24:07 Lebanon 24 Lebanon 24
المصلحة الوطنية لنهر الليطاني ونقابة مزارعي الجنوب: تعاونٌ استباقي لمواجهة التحديات المناخية وتعزيز كفاءة الري
lebanon 24
08/05/2025 11:24:07 Lebanon 24 Lebanon 24
المصلحة الوطنية لنهر الليطاني: عطل طارىء وانقطاع المياه عن مشروع ريّ صيدا - جزين
lebanon 24
08/05/2025 11:24:07 Lebanon 24 Lebanon 24
المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تدعي على شخص لاقامته مخيم للنازحين في بر الياس
lebanon 24
08/05/2025 11:24:07 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
04:01 | 2025-05-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2025-05-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:59 | 2025-05-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:58 | 2025-05-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:56 | 2025-05-08 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:33 | 2025-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:38 | 2025-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:41 | 2025-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:14 | 2025-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:49 | 2025-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:01 | 2025-05-08
04:00 | 2025-05-08
03:59 | 2025-05-08
03:58 | 2025-05-08
03:56 | 2025-05-08
03:53 | 2025-05-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24