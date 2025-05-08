ماغرو سلّم رجي نسخة من وثائق وخرائط خاصة بالحدود اللبنانية-السورية

استقبل والمغتربين يوسف رجّي سفير لدى الذي سلّمه نسخة من وثائق وخرائط الأرشيف الفرنسي الخاص بالحدود اللبنانية-السورية، وذلك بناء لطلب لبنان وللوعد الذي قطعه لرئيس الجمهورية خلال زيارته الأخيرة ، بتزويد لبنان بهذه الوثائق والخرائط التي ستساعده في عملية ترسيم حدوده البريّة مع .

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