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لبنان

ماغرو سلّم رجي نسخة من وثائق وخرائط خاصة بالحدود اللبنانية-السورية

Lebanon 24
08-05-2025 | 04:01
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استقبل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي سفير فرنسا لدى لبنان هيرفيه ماغرو الذي سلّمه نسخة من وثائق وخرائط الأرشيف الفرنسي الخاص بالحدود اللبنانية-السورية، وذلك بناء لطلب لبنان وللوعد الذي قطعه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون خلال زيارته الأخيرة باريس، بتزويد لبنان بهذه الوثائق والخرائط التي ستساعده في عملية ترسيم حدوده البريّة مع سوريا.
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