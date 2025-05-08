Advertisement

لبنان

كتاب من الخارجية الى الثقافة.. هذا مضمونه

Lebanon 24
08-05-2025 | 04:32
A-
A+
Doc-P-1357457-638823007992976503.jpeg
Doc-P-1357457-638823007992976503.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تلقت وزارة الثقافة كتابًا من وزارة الخارجية  يفيد بأن سفارة المكسيك وفي اطار برنامج دعم الترجمة التابع لوزارة الثقافة في بلدها تدعو دور النشر اللبنانية التقدم بمشاريع ترجمة ونشر اعمال ادبية أجنبية الى اللغة الاسبانية.وذلك بهدف الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيزه
Advertisement

 تجدر الاشارة الى ان المشاريع التي يتم إختيارها ستكون مؤهلة للحصول على دعم مالي يتراوح بين 15.000 و40.000  دولار اميركي .

علمًا انه يمكن التسجيل حسب فئة المشاركة عبر المنصة التالية قبل تاريخ 20-6-2025.
مواضيع ذات صلة
كلام فرنسيّ عن لبنان.. هذا مضمونه
lebanon 24
08/05/2025 13:29:50 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الروسية: أوكرانيا أصبحت مرتعا لإعادة كتابة التاريخ وتزويره
lebanon 24
08/05/2025 13:29:50 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان من مصرف لبنان.. إليكم مضمونه!
lebanon 24
08/05/2025 13:29:50 Lebanon 24 Lebanon 24
السفيرة برّي: "كتاب روّاد من بلاد الأرز انجاز وطني كبير"
lebanon 24
08/05/2025 13:29:50 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:33 | 2025-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:38 | 2025-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:41 | 2025-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:14 | 2025-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:49 | 2025-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:24 | 2025-05-08
06:20 | 2025-05-08
06:15 | 2025-05-08
06:02 | 2025-05-08
05:50 | 2025-05-08
05:43 | 2025-05-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24