كتاب من الخارجية الى الثقافة.. هذا مضمونه

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تلقت كتابًا من وزارة الخارجية يفيد بأن وفي اطار برنامج دعم الترجمة التابع لوزارة الثقافة في بلدها تدعو دور النشر التقدم بمشاريع ترجمة ونشر اعمال ادبية أجنبية الى اللغة الاسبانية.وذلك بهدف الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيزهتجدر الاشارة الى ان المشاريع التي يتم إختيارها ستكون مؤهلة للحصول على دعم مالي يتراوح بين 15.000 و40.000 دولار اميركي .علمًا انه يمكن التسجيل حسب فئة المشاركة عبر المنصة التالية قبل تاريخ 20-6-2025.