العدوّ الإسرائيليّ يُطلق النار على سيارة في جنوب لبنان

أفادت مندوبة " "، أنّ جيش العدوّ الإسرائيليّ أطلق النار على سيارة على - كفركلا، كان في داخلها عدد من النساء.

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وقد أُصيبت السيارة بعدّة طلقات ناريّة، فيما لم يُفدّ عن وقوع إصابات.