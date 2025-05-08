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لبنان

العدوّ الإسرائيليّ يُطلق النار على سيارة في جنوب لبنان

Lebanon 24
08-05-2025 | 05:04
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ جيش العدوّ الإسرائيليّ أطلق النار على سيارة على طريق العديسة - كفركلا، كان في داخلها عدد من النساء.
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وقد أُصيبت السيارة بعدّة طلقات ناريّة، فيما لم يُفدّ عن وقوع إصابات.
 
 
 
 
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