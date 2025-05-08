اليونيفيل: نرصد ونوثق كل خرق إسرائيلي في الجنوب التزاماً بالقرار 1701

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في إطار تعزيز التواصل مع السلطات المحلية، التقى قائد القطاع في (اليونيفيل)، العميد نيكولا ماندوليسي، رئيس بلدية البستان عدنان الأحمد.وخلال اللقاء، نوّه الأحمد بالعلاقات الإيجابية التي تجمع بين سكان بلدة البستان وجنود اليونيفيل، مشيراً في الوقت نفسه إلى حجم الدمار الذي لحق بالبلدة جراء الحرب الأخيرة، قائلاً: "جميع المنازل قد دُمرت، واضطر العديد من الأهالي إلى النزوح نحو صور وصيدا"، مطالباً بتكثيف الحماية في المناطق التي لا يزال بعض السكان يقيمون فيها. كما أكد على أهمية الدور الذي تلعبه اليونيفيل في حفظ الأمن والاستقرار بالمنطقة.من جانبه، جدد العميد ماندوليسي القطاع الغربي في اليونيفيل بدعم الجيش في نشر قواته بهدف إعادة الأمن والاستقرار، وبالتعاون مع الحكومة لتعزيز حضور . كما شدد على مواصلة توثيق الانتهاكات التي تقوم بها القوات ورفع التقارير بشأنها، في التزام كامل بقرار رقم 1701.وأكدت في القطاع الغربي بدورها استمرار دعمها للمجتمعات المحلية، والعمل على تعزيز الأمن والتعاون والتنمية ضمن نطاق مسؤوليتها.