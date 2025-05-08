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لبنان

الرئيس عون تابع الاعتداءات الإسرائيلية في الجنوب

Lebanon 24
08-05-2025 | 06:55
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 تابع رئيس الجمهورية جوزيف عون، التطورات الأمنية المستجدة في الجنوب في ضوء الاعتداءات الإسرائيلية التي استهدفت منطقة النبطية، وتلقى تقارير من قائد الجيش العماد رودولف هيكل عن الأماكن التي طاولها القصف الإسرائيلي ونتائجه.
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وفي سياق آخر، دعا رئيس الجمهورية اللبنانيين، مقيمين ومنتشرين، الى دعم الصليب الأحمر اللبناني الذي أطلق أمس من قصر بعبدا حملته المالية للعام 2025 تحت شعار " بدعمكم منكفي" كي يبقى الصليب الأحمر "صمام امان وملاذا آمنا للمواطنين في أحلك الظروف وأصعبها".


وقال: "إن الدولة اللبنانية، ممثلة برئاسة الجمهورية، تؤكد دعمها المطلق للصليب الأحمر اللبناني وتلتزم توفير كل سبل الدعم والمساندة التي تمكنه من الاستمرار في أداء رسالته النبيلة. كما تثمن عالياً الدور الحيوي الذي تلعبه الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر في دعم الشعب اللبناني في مختلف الظروف. وفي هذه المناسبة، أتوجه بالتحية والتقدير إلى كل متطوع ومتطوعة، إلى كل مسعف ومسعفة وإلى كل من يحمل شارة الصليب الأحمر ويعمل تحت رايتها، لما تبذلونه من جهود استثنائية وتضحيات جسام في سبيل خدمة الإنسانية".

سياسيا، استقبل الرئيس عون عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب ملحم رياشي الذي أوضح بعد اللقاء، انه هنأ رئيس الجمهورية على "انجاز المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظة جبل لبنان"، وقال: "جددت لفخامة الرئيس الاعراب عن الثقة بما يعمل عليه لمصلحة السيادة اللبنانية".

كما استقبلالنائب جميل عبود الذي أوضح ان البحث "تناول الأوضاع العامة في البلاد وحاجات منطقة الشمال عموما وطرابلس خصوصا، وتمنيت على فخامة الرئيس ان يزور طرابلس للاطلاع عن كثب على أوضاعها وخصوصا المشاريع المجمدة منذ سنوات والعمل على تحريكها من جديد".

أضاف: "تطرقنا أيضا الى الوضع الاقتصادي الراهن واهمية الإصلاحات التي بدأت مع بداية هذا العهد والتي أتت منسجمة مع مضمون خطاب القسم والبيان الوزاري لحكومة الرئيس نواف سلام ودور المجلس النيابي في إقرار المشاريع والقوانين ذات الطابع المالي".
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