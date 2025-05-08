الرئيس عون تابع الاعتداءات الإسرائيلية في الجنوب

تابع رئيس الجمهورية عون، التطورات الأمنية المستجدة في الجنوب في ضوء الاعتداءات التي استهدفت منطقة ، وتلقى تقارير من العماد رودولف هيكل عن الأماكن التي طاولها القصف ونتائجه.

Advertisement

وفي سياق آخر، دعا رئيس الجمهورية اللبنانيين، مقيمين ومنتشرين، الى دعم اللبناني الذي أطلق أمس من حملته المالية للعام 2025 تحت شعار " بدعمكم منكفي" كي يبقى الأحمر "صمام امان وملاذا آمنا للمواطنين في أحلك الظروف وأصعبها".





وقال: "إن ، ممثلة برئاسة الجمهورية، تؤكد دعمها المطلق للصليب الأحمر اللبناني وتلتزم توفير كل سبل الدعم والمساندة التي تمكنه من الاستمرار في أداء رسالته النبيلة. كما تثمن عالياً الدور الحيوي الذي تلعبه الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر في دعم الشعب اللبناني في مختلف الظروف. وفي هذه المناسبة، أتوجه بالتحية والتقدير إلى كل متطوع ومتطوعة، إلى كل مسعف ومسعفة وإلى كل من يحمل شارة الصليب الأحمر ويعمل تحت رايتها، لما تبذلونه من جهود استثنائية وتضحيات جسام في سبيل خدمة الإنسانية".



سياسيا، استقبل عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب ملحم رياشي الذي أوضح بعد اللقاء، انه هنأ رئيس الجمهورية على "انجاز المرحلة الأولى من والاختيارية في "، وقال: "جددت لفخامة الرئيس الاعراب عن الثقة بما يعمل عليه لمصلحة السيادة ".



كما استقبلالنائب جميل عبود الذي أوضح ان البحث "تناول الأوضاع العامة في البلاد وحاجات منطقة عموما وطرابلس خصوصا، وتمنيت على فخامة الرئيس ان يزور للاطلاع عن كثب على أوضاعها وخصوصا المشاريع المجمدة منذ سنوات والعمل على تحريكها من جديد".



أضاف: "تطرقنا أيضا الى الوضع الاقتصادي الراهن واهمية الإصلاحات التي بدأت مع بداية هذا والتي أتت منسجمة مع مضمون خطاب القسم والبيان الوزاري لحكومة الرئيس ودور المجلس النيابي في إقرار المشاريع والقوانين ذات الطابع المالي".