بعد حادثة إطلاق الصواريخ... هذا ما أعلنه ممثل حركة "حماس" في لبنان

قال ممثل حركة " " في ، إنّ "حادثة إطلاق الصواريخ في هي عمل فردي قام بها عدد من الشبان كردّ فعل على حرب الإبادة والمجازر".

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وأضاف أنّ "حركة حماس لم تعلم مسبقاً بحادثة إطلاق الصواريخ ولم تُقرُر هذا الفعل".

وتابع أنّه "بعد طلب بشكل رسميّ تسليم المطلوبين الـ4 تجاوبنا وتعاملنا بإيجابية وقمنا بتسليم 3 منهم".

وقال عبد : "لقائي مع أسس لتعاون وثيق في في التي تتعلق بالوجود الفلسطيني في لبنان".