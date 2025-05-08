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لبنان

بعد حادثة إطلاق الصواريخ... هذا ما أعلنه ممثل حركة "حماس" في لبنان

Lebanon 24
08-05-2025 | 08:36
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 قال ممثل حركة "حماس" في لبنان أحمد عبد الهادي، إنّ "حادثة إطلاق الصواريخ في جنوب لبنان هي عمل فردي قام بها عدد من الشبان كردّ فعل على حرب الإبادة والمجازر".
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وأضاف عبد الهادي أنّ "حركة حماس لم تعلم مسبقاً بحادثة إطلاق الصواريخ ولم تُقرُر هذا الفعل".
 
 
وتابع أنّه "بعد طلب الدولة اللبنانية بشكل رسميّ تسليم المطلوبين الـ4 تجاوبنا وتعاملنا بإيجابية وقمنا بتسليم 3 منهم".
 
 
وقال عبد الهادي: "لقائي مع الجهات الرسمية اللبنانية أسس لتعاون وثيق في المستقبل في القضايا التي تتعلق بالوجود الفلسطيني في لبنان".
 
 
 
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