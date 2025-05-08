Advertisement

لبنان

الرئيس عون: ثقافة المواطنة يجب ان تسود في لبنان

Lebanon 24
08-05-2025 | 09:28
A-
A+
Doc-P-1357564-638823187072794826.jpg
Doc-P-1357564-638823187072794826.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عرض رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مع النائب حيدر ناصر، خلال استقباله له بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا مع وفد، الأوضاع العامة في البلاد وخصوصا في الشمال، ومطالب الطائفة العلوية.
Advertisement

وتحدث النائب ناصر خلال اللقاء، فشدد على "المواطنية والحقوق للجميع". واعتبر "ان وجود الرئيس عون في سدة الرئاسة، اعطى الامل برفع الغبن اللاحق ببعض اللبنانيين ومنهم الطائفة العلوية، انطلاقا من خطاب القسم الذي ساوى بين الجميع، وان يكون لبنان لكل مواطنيه بعيدا عن الطائفية والمحاصصة والزبائنية السياسية".

وطالب بانصاف الطائفة، معلناً "وقوفها الى جانب الرئيس عون وطروحاته والاهداف التي اعلن عنها، خصوصا وان الناس بدأت تشعر بالفارق والتغيير الذي حصل".

ورد رئيس الجمهورية، مشددا على "أهمية الانتماء للوطن، وثقافة المواطنة، وان هذا ما يجب ان يسود في لبنان وان يقتنع به اللبنانيون على مختلف انتماءاتهم الدينية والسياسية والاجتماعية، لانه يجب التعلم من الدروس وأخذ العبر منها".

وأوضح الرئيس عون "ان المسؤولين في الخارج يقدّرون عاليا اللبنانيين، وينظرون اليهم كأشخاص اكفاء يندمجون في المجتمعات التي يعيشون فيها، واللبناني في الخارج يعيش بعيدا عن حساسيات الطائفة او السياسة، وهذا هو سبب تألقه ونجاحه، ويجب البناء على هذا النجاح والتألق".

ولفت الرئيس عون في حوار مع أعضاء الوفد، الى ا"نه يتم العمل على ان يسود الامن في طرابلس"، وشدد على "أهمية القضاء في هذا المجال، ووجوب تشديد الاحكام وتنفيذها "ليدرك المجرمون انهم سيكونون تحت حكم القانون".
مواضيع ذات صلة
تراجع ثقافة وهب الأعضاء في لبنان: عواقب وخيمة على المرضى
lebanon 24
08/05/2025 18:42:03 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون من مرفأ بيروت: يجب انتظام الرقابة الجمركية على البضائع المستوردة واستيفاء الرسوم بعدالة
lebanon 24
08/05/2025 18:42:03 Lebanon 24 Lebanon 24
موقع أميركيّ: هكذا يجب أنّ يتعامل لبنان مع الولايات المتّحدة في عهد جوزاف عون
lebanon 24
08/05/2025 18:42:03 Lebanon 24 Lebanon 24
جزين: "التيّار" وعازار يدعمان مرشّح زياد أسود لمواجهة "القوات"
lebanon 24
08/05/2025 18:42:03 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
11:35 | 2025-05-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:02 | 2025-05-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2025-05-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2025-05-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:47 | 2025-05-08 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:44 | 2025-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:38 | 2025-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:41 | 2025-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:48 | 2025-05-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:30 | 2025-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:35 | 2025-05-08
11:02 | 2025-05-08
11:00 | 2025-05-08
11:00 | 2025-05-08
10:47 | 2025-05-08
10:40 | 2025-05-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24