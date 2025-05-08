المرشحون في قضاء صور: 449 للمجالس البلدية و 249 اختياريا

أقفلت صناديق الترشيحات للانتخابات البلدية والاختيارية ليوم الخميس في ليصبح العدد الإجمالي للمرشحين منذ فتح باب استقبال الطلبات حتى الآن 449 مرشحاً للمجالس البلدية و 249 مرشحا اختياريا و 5 مرشحين كعضو اختياري في ".

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