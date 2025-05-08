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لبنان

المرشحون في قضاء صور: 449 للمجالس البلدية و 249 اختياريا

Lebanon 24
08-05-2025 | 09:32
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أقفلت صناديق الترشيحات للانتخابات البلدية والاختيارية ليوم الخميس في دائرة قضاء صور ليصبح العدد الإجمالي للمرشحين منذ فتح باب استقبال الطلبات حتى الآن  449 مرشحاً للمجالس البلدية و  249 مرشحا اختياريا و 5 مرشحين كعضو اختياري في قضاء صور".
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