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لبنان

الانتخابات البلدية في صيدا: حماسة مبكرة و33 مرشحًا حتى اليوم

Lebanon 24
08-05-2025 | 09:55
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اندفعت الحماسة الانتخابية في مدينة صيدا، حيث سجّل اليوم أول الوافدين إلى سرايا صيدا الحكومية لتقديم طلب الترشح رئيس لائحة "صيدا تستحق" المهندس مازن البزري، في وقت تباينت فيه وتيرة الإقبال بين ارتفاع وانخفاض خلال ساعات النهار.
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وبحسب أرقام محافظة الجنوب، بلغ عدد المرشحين لبلدية صيدا اليوم 8 مرشحين، ليرتفع العدد الإجمالي منذ فتح باب الترشح إلى 33. أما في قرى المدينة وقضائها، فقد بلغ عدد المرشحين الإجمالي 462.

وعلى المستوى الاختياري، سجّل المجموع العام 243 مرشحًا، في حين تراجع عدد المرشحين في مدينة صيدا إلى 52 بسبب سحب بعض الطلبات أو انتظار توقيعها الرسمي من قبل المحافظ منصور ضو لقبولها.
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