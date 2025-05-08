Advertisement

لبنان

بشأن الانتخابات الاختيارية في قضاء زحلة... قرار جديد من محافظ البقاع (صور)

Lebanon 24
08-05-2025 | 11:02
A-
A+
Doc-P-1357603-638823245498446636.png
Doc-P-1357603-638823245498446636.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صدر عن محافظ البقاع القاضي كمال ابو جوده قرارًا حمل رقم (1/ه.ت) يتعلق بتمديد فترة قبول الترشيح لاعضاء الهيئة الاختيارية في البلدات غير المكتملة في قضاء زحلة، وذلك بناء على المادة رقم 5 من قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر عام 1947 معطوفة على المادة 26 من القانون رقم 97/665 التي تجيز قبول ترشيحات جديدة تقدم قبل الاقتراع بثلاثة ايام. 
Advertisement

القرار مرفق ربطًا:






مواضيع ذات صلة
محافظ البقاع ترأس اجتماعا امنيا في سرايا زحلة لضمان سير الانتخابات في 18 أيار
lebanon 24
09/05/2025 01:34:01 Lebanon 24 Lebanon 24
اقفال باب قبول الترشح في قضاء زحلة على 977 مرشحا للبلدية و341 للاختيارية
lebanon 24
09/05/2025 01:34:01 Lebanon 24 Lebanon 24
في ثلاث محافظات.. قرارات جديدة من وزير الداخلية بشأن الانتخابات البلدية والاختيارية
lebanon 24
09/05/2025 01:34:01 Lebanon 24 Lebanon 24
إليكم نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية في قضاء الشوف
lebanon 24
09/05/2025 01:34:01 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:44 | 2025-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:48 | 2025-05-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:29 | 2025-05-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:44 | 2025-05-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:12 | 2025-05-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:00 | 2025-05-08
15:58 | 2025-05-08
15:23 | 2025-05-08
15:18 | 2025-05-08
15:16 | 2025-05-08
14:59 | 2025-05-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24