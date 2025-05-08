افرام: لتثبيت استقلاليّة المركزي حماية لبنية النظام المالي

Advertisement

كتب رئيس لـ" الإنسان" النائب ، على منصة أكس: "موقف حاكم في أمس كان واضحا ومميزا، أي محاولة للمساس باستقلالية المصرف المركزي مرفوضة 100%، لأنها تتعارض مع أفضل الممارسات العالمية".واعتبر أن " خطوة مهمة، وتشكيل لجنة فرعية للبحث في الملاحظات على قانون إصلاح المصارف يشكل فرصة لإعادة تصويب المسار"، وقال: "نريد صيغة تحترم تاريخ النقدي، وتنسجم مع قانون النقد والتسليف، وتحمي استقلالية المصرف المركزي ودوره الرقابي، كما هو معمول به في كل دول العالم".أضاف: "الأمر ليس استثناء، فحتى الرئيس الأميركي لا يستطيع التأثير على قرارات سأحرص بكل جدّية على أن يصدر القانون بصيغة تضمن حماية بنية النظام الماليّ في لبنان".