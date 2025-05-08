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لبنان

افرام: لتثبيت استقلاليّة المركزي حماية لبنية النظام المالي

Lebanon 24
08-05-2025 | 11:47
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كتب رئيس المجلس التنفيذي لـ"مشروع وطن الإنسان" النائب نعمة افرام، على منصة أكس: "موقف حاكم مصرف لبنان في لجنة المال أمس كان واضحا ومميزا، أي محاولة للمساس باستقلالية المصرف المركزي مرفوضة 100%، لأنها تتعارض مع أفضل الممارسات العالمية".
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واعتبر أن "اجتماع اللجنة خطوة مهمة، وتشكيل لجنة فرعية للبحث في الملاحظات على قانون إصلاح المصارف يشكل فرصة لإعادة تصويب المسار"، وقال: "نريد صيغة تحترم تاريخ لبنان النقدي، وتنسجم مع قانون النقد والتسليف، وتحمي استقلالية المصرف المركزي ودوره الرقابي، كما هو معمول به في كل دول العالم".

أضاف: "الأمر ليس استثناء، فحتى الرئيس الأميركي لا يستطيع التأثير على قرارات الاحتياطي الفيدرالي. سأحرص بكل جدّية على أن يصدر القانون بصيغة تضمن حماية بنية النظام الماليّ في لبنان". 
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