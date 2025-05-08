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لبنان

وزير الصحة دان الاعتداءات الإسرائيلية: خرق صارخ لكل المواثيق الدولية وتهديد مباشر لأمن المواطنين

Lebanon 24
08-05-2025 | 12:01
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دان وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين، الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية المتواصلة على السيادة اللبنانية، معتبرًا أن "الانتهاكات المتكررة التي تطال الأراضي اللبنانية، والبنية التحتية، تشكل خرقًا صارخًا لكل المواثيق الدولية وتهديدًا مباشرًا لأمن المواطنين".
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وطالب ناصر الدين، في تصريح "الجهات الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار بتحمّل مسؤولياتها والقيام بدورها في كبح جماح العدوان الإسرائيلي، مشددًا على أن "الوضع لم يعد يحتمل مزيدًا من التجاهل أو الصمت الدولي، لا سيما في ظل تصاعد وتيرة الاعتداءات".

ودعا المجتمع الدولي إلى "التحرك العاجل والفعّال لوقف سياسة العدوان والخرق المنهجي الذي تمارسه إسرائيل ضد لبنان"، مطالبًا بـ"كفّ يد الاحتلال عن الأراضي اللبنانية، ووقف مسلسل الاستفزازات المتعمد الذي يهدد الاستقرار الإقليمي". (الوكالة الوطنية)
 
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