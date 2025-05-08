وزير الصحة دان الاعتداءات الإسرائيلية: خرق صارخ لكل المواثيق الدولية وتهديد مباشر لأمن المواطنين

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دان العامة الدكتور ركان ، الاعتداءات والخروقات المتواصلة على السيادة ، معتبرًا أن "الانتهاكات المتكررة التي تطال الأراضي اللبنانية، والبنية التحتية، تشكل خرقًا صارخًا لكل المواثيق الدولية وتهديدًا مباشرًا لأمن المواطنين".وطالب ناصر الدين، في تصريح "الجهات الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار بتحمّل مسؤولياتها والقيام بدورها في كبح جماح العدوان ، مشددًا على أن "الوضع لم يعد يحتمل مزيدًا من التجاهل أو الصمت الدولي، لا سيما في ظل تصاعد وتيرة الاعتداءات".ودعا إلى "التحرك العاجل والفعّال لوقف سياسة العدوان والخرق المنهجي الذي تمارسه ضد "، مطالبًا بـ"كفّ يد عن الأراضي اللبنانية، ووقف مسلسل الاستفزازات المتعمد الذي يهدد الاستقرار الإقليمي". (الوكالة الوطنية)