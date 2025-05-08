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لبنان

سلام: أهنئ الكنيسة الكاثوليكية والمؤمنين بانتخاب قداسة البابا

Lebanon 24
08-05-2025 | 14:21
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هنّأ رئيس الحكومة نواف سلام البابا ليو الرابع عشر الجديد.
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وقال عبر حسابه على "اكس": أهنئ الكنيسة الكاثوليكية والمؤمنين في لبنان والعالم بانتخاب قداسة البابا لاوون الرابع عشر. أدعو أن يوفَّق في حمل رسالة الانفتاح والسلام، وتعزيز ثقافة الحوار، وخدمة كرامة الإنسان في كل مكان.
 
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