سلام: أهنئ الكنيسة الكاثوليكية والمؤمنين بانتخاب قداسة البابا

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هنّأ رئيس الحكومة البابا ليو الجديد.وقال عبر حسابه على "اكس": أهنئ والمؤمنين في والعالم بانتخاب قداسة البابا الرابع عشر. أدعو أن يوفَّق في حمل رسالة الانفتاح والسلام، وتعزيز ثقافة الحوار، وخدمة كرامة الإنسان في كل مكان.