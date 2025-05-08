فجوة لبنانية حرجة

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ويوعز المصدر عبر " " هذا الانخفاض إلى وقف الإدارة الاميركية تمويل هذه الوكالات والمؤسسات في لبنان، ما دفعها إلى وضع حدود معنية للدراسات أو المعلومات التي ينبغي أو تتابعها، وفقًا لقدرتها المالية.ووصّف المصدر على سبيل المثال متابعة مسار الأوبئة والامراض في لبنان من قبل الوكالات الأجنبية بـ" الحرجة" في حين يستمر الابلاغ الوبائي الروتيني من خلال القنوات الحكومية.وأوضح المصدر أنّه في الوقت الحالي تم إلغاء التقييمات الرئيسية مثل تقييم الاحتياجات المتعددة للقطاعات وتقييم الاحتياجات المحلية بسبب نقص التمويل.