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لبنان
فجوة لبنانية حرجة
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
08-05-2025
|
14:30
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وصف موظف غير حكومي يعمل في مؤسسة دولية في
لبنان
تهتم بدراسة الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية والانسانية، بأنّ الوكالات الاجنبية لم تعد لديها القدرة على جمع البيانات اللازمة بالشكل أو الوتيرة التي كانت عليها قبل بداية العام الحالي.
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ويوعز المصدر عبر "
لبنان24
" هذا الانخفاض إلى وقف الإدارة الاميركية تمويل هذه الوكالات والمؤسسات في لبنان، ما دفعها إلى وضع حدود معنية للدراسات أو المعلومات التي ينبغي أو تتابعها، وفقًا لقدرتها المالية.
ووصّف المصدر على سبيل المثال متابعة مسار الأوبئة والامراض في لبنان من قبل الوكالات الأجنبية بـ"
الفجوة
الحرجة" في حين يستمر الابلاغ الوبائي الروتيني من خلال القنوات الحكومية.
وأوضح المصدر أنّه في الوقت الحالي تم إلغاء التقييمات الرئيسية مثل تقييم الاحتياجات المتعددة للقطاعات وتقييم الاحتياجات المحلية بسبب نقص التمويل.
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