باسيل: نتمنى ان تكون حبرية البابا الجديد فترة سلام في العالم

كتب رئيس " "، ، عبر حسابه على منصة "أكس": "‏كل التهاني للمسيحيين في العالم بانتخاب البابا لاون . نتمنى ان تكون حبريته فترة سلام في العالم وبخاصة في ارض ومشرقه ونتطلّع لاهتمامه بلبنان وننتظر زيارته لوطننا المحتاج الى رعاية خاصة ودعم كبير لحماية وجوده وفرادته كي يبقى وطن الرسالة".

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