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لبنان

باسيل: نتمنى ان تكون حبرية البابا الجديد فترة سلام في العالم

Lebanon 24
08-05-2025 | 15:18
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كتب رئيس "التيار الوطني الحرالنائب جبران باسيل، عبر حسابه على منصة "أكس": "‏كل التهاني للمسيحيين الكاثوليك في العالم بانتخاب البابا لاون الرابع عشر. نتمنى ان تكون حبريته فترة سلام في العالم وبخاصة في ارض يسوع ومشرقه ونتطلّع لاهتمامه بلبنان وننتظر زيارته لوطننا المحتاج الى رعاية خاصة ودعم كبير لحماية وجوده وفرادته كي يبقى وطن الرسالة".
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